Зарина Ситдикова В Дербенте во время теракта находились ученики и педагоги Пермской кадетской школы Они проходят летнюю военную подготовку на территории местного кадетского корпуса Поделиться Твитнуть

Ученики и педагоги Пермской кадетской школы №1 им. Суворова находились на территории кадетского корпуса города Дербента во время теракта, произошедшего 23 июня. С детьми всё в порядке. Об этом «Новому компаньону» сообщили в департаменте образования администрации Перми.

По данным ведомства, дербентский кадетский корпус хорошо охраняется. Сейчас ребята занимаются по своей программе в сопровождении педагогов и директора ПКШ №1 Марата Валиева, отметили в департаменте.

Ранее «Новому компаньону» стало известно, что в июне учащиеся Пермской кадетской школы №1 отправились в Республику Дагестан для прохождения летней военной подготовки в Дербенте. В образовательном учреждении в Перми остались только новобранцы, которые начнут учиться в предстоящем учебном году. Занятия для них организованы в рамках летней занятости на пришкольной площадке.

Как уже писал «Новый компаньон», теракт также не коснулся группы пермских туристов из 45 человек, которые отправились в Дагестан на автобусе. Они посетили Махачкалу и Дербент до нападения боевиков. Сейчас пермяки находятся на берегу Каспийского моря, где купаются, загорают и отдыхают.

Напомним, минувшей ночью в двух городах Дагестана произошла серия терактов. Боевики напали на две православные церкви, синагогу и пост ДПС. В результате террористических актов, по последним данным, погибло четверо гражданских лиц и 15 полицейских. В связи с трагедией 24, 25 и 26 июня объявлены в Северо-Кавказской республике днями траура.

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