Стало известно о состоянии уехавших в Дагестан туристов из Пермского края Они не пострадали Поделиться Твитнуть

Сотрудники пермского турагентства «Компас-тур» рассказали perm.aif.ru о том, что сейчас происходит с уехавшими из Прикамья в Дагестан туристами.

«Наши туристы в полном порядке. Махачкалу и Дербент автобус проехал до начала теракта. Сейчас они находятся в Избербаше (город на берегу Каспийского моря — ред.). Люди купаются, загорают, отдыхают», — рассказали в компании.

По словам представителей турагентства, в Дагестане сейчас 45 пермских туристов (среди них — двое детей), с ними всё хорошо. Вернутся пермяки 2 июля.

В Дербенте и Махачкале минувшей ночью произошла серия терактов. Боевики напали на две православные церкви, синагогу и пост ДПС. Количество погибших — не менее 17 человек, пятнадцать из них полицейские, также есть жертвы среди гражданского населения. Например, известно, что погиб священник в церкви в Дербенте и охранник церкви в Махачкале.

Утром 24 июня режим контртеррористической операции в Дагестане отменили в связи с «ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан». Уничтожены шесть боевиков. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

В Российском союзе туриндустрии рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Дагестан до стабилизации ситуации, а тем, кто уже находится в республике, соблюдать меры предосторожности.

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