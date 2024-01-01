Алёна Бронникова В Перми построят второй корпус МАОУ «Инженерная школа» На разработку и реализацию проекта выделено 1,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Перми планируют построить второй корпус МАОУ «Инженерная школа» в Орджоникидзевском районе. Краевой центр организации закупок объявил конкурс на разработку проектной документации, выполнение инженерных изысканий, а также возведение нового здания.

Начальная цена контракта составила 1,3 млрд руб. Она включает в себя расходы на проектно-изыскательские, включая экспертизу проектной документации, и строительно-монтажные работы. Заявки принимаются до 8 июля, победителя определят через три дня.

Для строительства нового корпуса выделен земельный участок рядом с основным зданием школы по ул. Академика Веденеева, 71. Проект должен быть подготовлен к 22 июля 2025 года, строительство здания должно быть завершено к 31 декабря 2026 года.

В отраслевом техзадании указано, что школа будет рассчитана на 1050 мест в одну смену, с количеством учеников в одном классе — не более 25 человек для учеников 5-11 классов. Проектом должны быть предусмотрены не менее 25 классных комнат, кабинеты специальных предметов, в том числе мастерскую по обработке тканей, столярную, кабинет кулинарии, радиоузел, 3D-лабораторию, кабинет робототехники и пр., актовый и обеденный залы на 550 посадочных мест, два спортивных зала.

В апреле конкурс на разработку проектной документации и строительство школы в Индустриальном районе Перми выиграло ООО «Кинетика» (бывший ЖБК-Строй). Стоимость работ составила 1,3 млрд руб. Новое здание будет расположено на ул. Свиязева и рассчитано также на 1050 учащихся. В нём будет 42 класса для учеников с 5 по 11 класс.

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