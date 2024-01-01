Арестован подозреваемый в мошенничестве ликвидатор шахт в Пермском крае Следствие разбирается, куда делись миллиарды, направленные на ликвидацию Кизеловского угольного бассейна Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В субботу, 22 июня, в Москве арестовали директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Моисеенков — главный фигурант уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, предприятие, получив несколько десятков миллиардов рублей (в первую очередь на ликвидацию закрытого из-за убыточности Кизеловского бассейна в Пермском крае), часть работ выполнило только «на бумаге».

Решение об аресте Моисеенкова вынес Никулинский райсуд Москвы. За день до этого по той же статье УК был взят под стражу бизнесмен Роберт Шагинян — его следователи считают бенефициаром почти всех компаний-подрядчиков, которые получали госконтракты как на ликвидацию закрытых шахт, так и на приведение в порядок окружающей среды (рекультивацию, контроль за выходом загрязнённых вод, отвалами горных пород и пр.).

Поводом для возбуждения дела стала ликвидация закрытого в конце 90-х годов Кизеловского угольного бассейна в Пермского края. В ходе проверок выяснилось, что госконтракты заключались, деньги из бюджета перечислялись, но фактически здания и фундаменты шахт до сих пор не снесены, захламлены берега рек, не восстановлена экосфера, отвалы пород не рекультивированы, а из шахт продолжает изливаться «кислая» вода с превышением предельно допустимых норм содержания железа, марганца, бериллия, попадая в другие реки, что создаёт ситуацию, близкую к экологической катастрофе, для ряда городов и сёл Среднего Урала.

В рамках расследования помимо Моисеенкова и Шагиняна задержаны ещё около десяти человек, которых под конвоем доставили в Москву из разных регионов.

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