В Перми ищут подрядчика на строительство второй ротонды Объект установят в Верхних Муллах Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В начале июля в Перми выберут подрядчика для строительства беседки-ротонды, которую возведут в Верхних Муллах. Информация появилась на сайте гозакупок.

Начальная (максимальная) цена - 2 млн 483 тыс. руб.

Этот объект планируется возвести в рамках инициативных проектов ТОС в Индустриальном районе Перми.

Ранее с предложением к властям об установке такого объекта вышла инициативная группа жителей. Она предложила сделать уменьшенную версию ротонды на возвышенном участке левобережной зоны реки Мулянка, а вокруг создать зону ландшафтного озеленения.

Напомним, проект стал одним из победителей конкурса инициативных проектов среди пермских ТОСов. Предложение поступило от ТОС «Верхнемуллинский». Объект посвятят уроженцу села Верхние Муллы, академику архитектуры Ивану Свиязеву. Именно он автор Ротонды в городском парке культуры и отдыха им. Горького, которая была построена 200 лет назад и стала одним из символов Перми.

По задумке инициаторов, беседка-ротонда станет местом притяжения не только для всех жителей микрорайона, но и города, будет привлекательной площадкой для культурно-массовых и экологических мероприятий.

Стоимость проекта — 2,8 млн руб., на его реализацию из бюджета города будет направлено 2,5 млн руб., остальные средства предстоит изыскать общественникам.





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