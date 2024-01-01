В Перми в 2024 году построят ещё одну Ротонду Она появится в Верхних Муллах Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В 2024 году недалеко от гостевой трассы шоссе Космонавтов и спорткомплекса «Ледовый» в Верхних Муллах (Индустриальный район Перми) появится беседка-ротонда.

Этот проект является одним из победителей конкурса инициативных проектов среди пермских ТОСов. Предложение властям поступило от ТОС «Верхнемулинский». Беседку-ротонду общественники хотят посвятить уроженцу села Верхние Муллы, академику архитектуры Ивану Свиязеву. Именно он является автором Ротонды в городском парке культуры и отдыха им. Горького, которая была построена ровно 200 лет назад и стала одним из символов Перми

Беседку-ротонду собираются установить на возвышенном участке левобережной зоны реки Мулянка, а вокруг создать зону ландшафтного озеленения. Планируется, что объект станет местом притяжения не только для всех жителей микрорайона, но и города, будет привлекательной площадкой для проведения культурно-массовых и экологических мероприятий.

Напомним, программа финансирования инициативных проектов предусматривает, что 95% средств на реализацию выделяется из бюджета Перми, еще 5% — добровольные взносы жителей и юрлиц. В 2024 году финансирование конкурса в Перми составляет 30 млн руб. До декабря в городе планируется реализовать 19 инициативных проектов.

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