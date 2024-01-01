Алёна Бронникова Трассу М-7 на подъезде к Краснокамску в Прикамье отреставрируют за 24,9 млн рублей Работы завершат в ноябре Поделиться Твитнуть

Фото: Минтранс Пермского края

В Пермском крае подвели итоги конкурса открытый конкурс в электронной форме на проведение реконструкции участка автодороги М-7 «Волга», на подъезде к Перми, в районе объездной дороги Краснокамска (450-459 км). Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Как указано в конкурсной документации, работы необходимо выполнить до 20 ноября 2024 года. Источником финансирования является федеральный бюджет. На участке протяжённостью 9,1 км подрядчик должен будет расширить дорогу до четырёх полос с разделительной полосой и электроосвещением. Расчётная скорость должна составить 120 км/ч. Вид покрытия — щебёночно-мастичная асфальтобетонная смесь. Гарантийный срок на выполненные работы — восемь лет.

Участие в конкурсе приняла одна организация, ставшая победителем. Название компании не опубликовано. Работы будут выполнены по начальной цене контракта — за 24,9 млн руб. Контракт подрядчик заключит с ФКУ Упрдор «Прикамье».

О том, что ремонтные работы планируется завершить к ноябрю, стало известно в марте. Планируется, что капремонт всей объездной дороги Краснокамска может быть выполнен в течение пяти-шести лет в случае необходимого финансирования.

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