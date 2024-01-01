В Прикамье реконструкцию трассы М-7 на подъезде к Краснокамску завершат в ноябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае реконструкцию федеральной трассы М-7 «Волга» в районе объездной Краснокамска на подъезде к городу планируется завершить к ноябрю 2024 года. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на руководителя управления дорог «Прикамье» Анатолия Дашкевича.

Напомним, на данном участке строится двухуровневая транспортная развязка и расширяется проезжая часть до четырёх полос, возводится разделительное ограждение и освещение.

Сейчас здесь действует перекрёсток с кольцевым движением.

Также, по словам Анатолия Дашкевича, на новом отрезке трассы будут организованы подземные переходы для миграции животных.

Если будет выделено финансирование, то капитальный ремонт всей объездной дороги Краснокамска может быть выполнен в течение 5-6 лет, считает глава Упрдора «Прикамье».

Ранее в минтрансе Пермского края заявляли, что двухуровневая транспортная развязка с инфраструктурой должна быть сдана в эксплуатацию в октябре 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.