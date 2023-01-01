Реконструкцию трассы М-7 на подъезде к Краснокамску планируют завершить в 2024 году В том же году закончат ремонт участка автодороги А-153 Нытва — Кудымкар Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае реконструкцию федеральной трассе М-7 «Волга» в районе объездной города Краснокамска планируется завершить к октябрю 2024 года. Об этом в краевом минтрансе сообщили ТК ВЕТТА

Напомним, на данном участке строится двухуровневая транспортная развязка и расширяется проезжая часть до четырёх полос, возводится разделительное ограждение и освещение.

Кроме того, проводится капитальный ремонт на 20-километровом участке автодороги А-153 Нытва — Кудымкар, он также будет завершен в 2024 году.





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