Реконструкцию трассы М-7 на подъезде к Краснокамску планируют завершить в 2024 году
В том же году закончат ремонт участка автодороги А-153 Нытва — Кудымкар
В Пермском крае реконструкцию федеральной трассе М-7 «Волга» в районе объездной города Краснокамска планируется завершить к октябрю 2024 года. Об этом в краевом минтрансе сообщили ТК ВЕТТА
Напомним, на данном участке строится двухуровневая транспортная развязка и расширяется проезжая часть до четырёх полос, возводится разделительное ограждение и освещение.
Кроме того, проводится капитальный ремонт на 20-километровом участке автодороги А-153 Нытва — Кудымкар, он также будет завершен в 2024 году.
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