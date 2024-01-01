Губернатор Прикамья выразил соболезнования жителям Севастополя от лица всех пермяков В результате атаки ВСУ 23 июня погибли пять человек Поделиться Твитнуть

Днём 23 июня в результате ракетной атаки ВСУ в Севастополе погибли пять человек, среди которых — трое детей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил жителям города соболезнования от лица всех пермяков.

«Сегодня произошла ужасная трагедия в городе-герое Севастополе. От лица всех жителей Прикамья приношу глубокие соболезнования жителям Севастополя. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Пермский край с вами, севастопольцы», — написал он в своём telegram-канале.

Трагедия произошла днём 23 июня. Как сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев, атаку удалось отразить, в небе над акваторией было уничтожено пять воздушных целей, осколки которых упали в прибрежной зоне. От осколков пострадали 124 мирных жителя, пять детей находятся в реанимации, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Погибло пять человек, среди которых трое детей.

Президент и главы российских регионов выражают соболезнования родным и близким погибших и предлагают необходимую помощь. В связи с трагедией в Севастополе 24 июня объявлено Днём траура.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.