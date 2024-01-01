Алёна Бронникова СКР устанавливает обстоятельства гибели ребёнка в Прикамье во время купания Мальчик купался в запрещённом месте Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следственные органы СУ СК РФ по Пермскому краю организовали процессуальную проверку по факту гибели 12-летнего ребёнка во время купания в реке на территории п. Юго-Камского. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«По предварительным данным, в дневное время 22 июня в п. Юго-Камский 12-летний ребёнок находился совместно с несовершеннолетним братом у водоёма вблизи гидротехнического сооружения на р. Юг без присмотра взрослых. Во время купания мальчик утонул», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебную экспертизу. Организованы проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств.

Ранее по данному несчастному случаю проверку организовала прокуратура. В краевом СКР напоминают родителям не оставлять детей одних без присмотра.





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