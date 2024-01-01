Алёна Бронникова Прокуратура проводит проверку в Прикамье из-за гибели 12-летнего мальчика в реке Трагедия произошла в субботу Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского района организовала проверку по факту гибели 12-летнего мальчика в реке Юг. Как сообщает пресс-служба краевого ведомства, ребёнок купался вблизи гидротехнического сооружения.

«В ходе проверки надзорным органом будет дана оценка действиям (бездействию) органа местного самоуправления по обеспечению безопасного отдыха и пребывания детей на водоёмах и в иных общественных местах. На контроле прокуратуры находится ход и результаты доследственной проверки, проводимой следственными органами», — информирует прокуратура Пермского края.

Трагедия произошла в субботу, 22 июня, в п. Юго-Камский. Двое детей 12 и 8 лет решили искупаться в не оборудованном для этого месте на реке Юг. В результате 12-летний ребёнок утонул. Тело извлекли из воды спасатели.

Напомним, с начала месяца погибло уже несколько несовершеннолетних, которые купались в не оборудованном для купания местах. В МЧС настоятельно советуют родителям рассказывать детям о правилах поведения на воде, таких как не заходить в воду в незнакомом месте, не заплывать за буйки и ограждения, не игнорировать знак «купание запрещено», а также не лезть в воду, не умея плавать.





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