В Прикамье в реке Юг утонул 12-летний мальчик Он купался в запрещённом месте Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае в поселке Юго-Камский на реке Юг погиб 12-летний подросток. Вместе с 8-летним мальчиком он решил искупаться в необорудованном для этого месте. В результате 12-летний ребёнок утонул, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Тело извлекли из воды спасатели», — рассказали в ведомстве.

В связи с происшествием, в МЧС настоятельно советуют родителям рассказать ребёнку о безопасности на воде: не заходить в воду в незнакомом месте; не заплывать за буйки и ограждения; не игнорировать знак «купание запрещено»; не лезть в воду, не умея плавать.

Напомним, с начала месяца уже несколько детей погибли, купаясь в месте, не оборудованном для купания. Последний случай произошёл 19 июня на реке Сылва в Кунгурском округе. Там утонул 14-летний подросток. Он вместе с тремя приятелями сбежал из лагеря «Ермак» во время тихого часа на реку. На следующей неделе тело подростка извлекли из воды спасатели.

В связи с этой ситуацией 21 июня краевой минсоц провёл расширенное заседание рабочей группы по решению оперативных вопросов оздоровительной кампании детей.

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