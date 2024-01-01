В Перми проведут оперштаб по ситуации в детских оздоровительных лагерях Поводом послужила трагедия с утонувшим в Сылве подростком Поделиться Твитнуть

река Сылва / фото: fotokto.ru

Краевой минсоц 21 июня проведёт расширенное заседание рабочей группы по решению оперативных вопросов оздоровительной кампании детей. Оперштаб состоится в связи с ситуацией с утонувшим в Сылве подростком, пишет perm.aif.ru со ссылкой на руководителя Ассоциации детских лагерей России, председателя Пермского регионального отделения «Содействие детскому отдыху» Валерия Долгих.

Он пояснил, что в обсуждении будут участвовать как руководители детских лагерей, так и представители муниципалитетов.

Участники обсудят усиление мер профилактики гибели детей на водоёмах Прикамья, а также вопрос обеспечения безопасности несовершеннолетних во время отдыха в детских оздоровительных лагерях.

Как ранее писал «Новый компаньон», 19 июня в Сылве в Кунгурском округе утонул 14-летний подросток. Он вместе с тремя приятелями сбежал из лагеря «Ермак» во время тихого часа на реку. На следующей неделе тело подростка извлекли из воды спасатели.

Cледователи проводят проверку по факту гибели мальчика. Сотрудникам лагеря, из которого сбежали подростки, может грозить уголовная ответственность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.