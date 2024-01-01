В Перми проведут оперштаб по ситуации в детских оздоровительных лагерях
Поводом послужила трагедия с утонувшим в Сылве подростком
Краевой минсоц 21 июня проведёт расширенное заседание рабочей группы по решению оперативных вопросов оздоровительной кампании детей. Оперштаб состоится в связи с ситуацией с утонувшим в Сылве подростком, пишет perm.aif.ru со ссылкой на руководителя Ассоциации детских лагерей России, председателя Пермского регионального отделения «Содействие детскому отдыху» Валерия Долгих.
Он пояснил, что в обсуждении будут участвовать как руководители детских лагерей, так и представители муниципалитетов.
Участники обсудят усиление мер профилактики гибели детей на водоёмах Прикамья, а также вопрос обеспечения безопасности несовершеннолетних во время отдыха в детских оздоровительных лагерях.
Как ранее писал «Новый компаньон», 19 июня в Сылве в Кунгурском округе утонул 14-летний подросток. Он вместе с тремя приятелями сбежал из лагеря «Ермак» во время тихого часа на реку. На следующей неделе тело подростка извлекли из воды спасатели.
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