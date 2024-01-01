Алёна Бронникова В аварии на шоссе Космонавтов в Перми пострадали двое детей Устанавливаются все обстоятельства происшествия Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Индустриальном районе Перми 23 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое детей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом МВД.

Авария произошла на пересечении ул. 9 Мая и ш. Космонавтов около 11:00. В пермских соцсетях появилось видео с места ДТП. По предварительной информации, водитель «Лады Гранты» допустил наезд на автомобили, которые остановились на светофоре.

«В результате ДТП травмы получили двое детей-пассажиров отечественной легковушки. Их увезли в больницу. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ГУ МВД по Пермском краю.

«Новый компаньон» направил запрос комментария в минздрав Прикамья о состоянии пострадавших. На момент публикации новости ответ не был получен.

На прошлой неделе в ДТП на территории Прикамья также пострадала восьмилетняя девочка. Авария произошла 17 июня, в Оханском округе: 70-летний водитель иномарки не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП погибла женщина 1979 г.р., находившиеся также в машине девочка 8 лет и женщина 1953 г.р. были госпитализированы.

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