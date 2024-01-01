Алёна Бронникова Выгуливавшей ребёнка на поводке жительнице Перми оставят детей Детям подыскивали новых опекунов после распространения в сети резонансного видео Поделиться Твитнуть

скриншот видео из соцсетей

Жительнице Перми, которая выгуливала ребёнка на поводке, оставят детей. Об этом сообщила сама женщина сайту perm.aif.ru после заседания межведомственной комиссии с участием СКР, прокуратуры и органов профилактики.

У пермячки на попечении находятся четыре ребёнка-инвалида. Представители ведомств 21 июня принимали решение, оставить ли ей подопечных.

Как рассказала опекунша, по итогам заседания было принято решение, что её родной старший сын будет оформлять документы на второго опекуна и сопровождать одного из опекаемых мальчиков на улице. При этом закрыто ли судебное дело — ей не известно.

Напомним, в пермских соцсетях появилось видео с женщиной, которая гуляет с ребёнком на поводке. На кадрах было видно, как она дёргает ребёнка за поводок и подпинывает. Видео вызвало большой общественный резонанс. Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Опека начала подыскивать замену женщине на случай тюрьмы или условного заключения.

Сама обвиняемая рассказала, что попавший на видео 14-летний мальчик страдает синдромом Дауна, при этом он плохо видит, слышит и не понимает речь. Из-за переходного возраста он перестал слушаться опекуншу, и она решила использовать специальные вожжи, которые позволяют не потерять детей во время прогулки и избежать несчастных случаев.

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