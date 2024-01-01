Жительница Перми рассказала, почему выгуливает ребёнка на поводке Мальчик страдает синдромом Дауна Поделиться Твитнуть

скриншот видео из соцсетей

После большого общественного резонанса, вызванного попавшими в соцсети кадрами, на которых в Перми женщина гуляет с ребёнком на поводке, пермячку разыскали журналисты 59.ru, чтобы она пояснила мотивы своих действий.

Оказалось, что мальчику, попавшему на видео, 14 лет и он страдает синдромом Дауна. Пермячка говорит, что из-за переходного возраста мальчик не слушается, пэотому она использует специальные вожжи. «Я их использую, потому что ребёнок плохо видит и слышит, не разговаривает и не понимает речь. За руку я уже не могу его водить — он вырывается и убегает», — объяснила женщина.

Всего на попечении у пермячки четыре ребёнка-инвалида. Среди подопечных ещё мальчики — шести, восьми и двенадцати лет. У двоих — умственная отсталость, у одного — тоже синдром Дауна.

На опубликованном видео пермячка дёргает ребёнка за поводок и подпинывает. Это и стало причиной того, что в отношении женщины в СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

«Опека уже начала подыскивать мне замену на случай тюрьмы или условного заключения», — рассказала пермячка.

Также женщина пояснила, почему решила взять столько инвалидов на попечение. Оказывается, её вдохновил пример соседки, которая усыновила ребёнка, впоследствии ставшего директором школы.

Сейчас женщина ожидает окончания расследования. Оно может занять примерно месяц.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.