Алёна Бронникова Большинство таксистов в Прикамье работают нелегально Перевозчики просят расширить цветовую гамму автомобилей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае из 12 тыс. пользователей системы Яндекс.GO на 1 июня разрешение на деятельность имеет только каждый пятый. Таким образом, всего около 20% таксистов работают легально. Бизнес-омбудсмен Прикамья Павел Новосёлов в своём telegram-канале рассказал об итогах заседания комиссии по противодействию нелегального бизнеса в регионе.

По данным минтранса, в крае в Яндекс.Такси легально работают только 2503 водителя, несмотря на высокие штрафные санкции в случае выявления фактов правонарушения (2500 руб.). При этом закреплённой в КоАП ответственности за исполнение прописанных требований для агрегаторов о подключении к системе легальных водителей — нет.

«Представители перевозчиков такси признают эти факты нарушений законодательства и просят рассмотреть возможность расширить допустимую цветовую гамму автомобилей, участвующих в организации перевозок легковым такси», — рассказал Павел Новосёлов.

На заседании также обсуждался вопрос нелегальной деятельности при перевозке крупногабаритных грузов. Недобросовестные предприниматели допускают значительный перегруз, а при прохождении автоматических пунктов весового и габаритного контроля снимают или закрывают регистрационные знаки транспортных средств. Около 79% зафиксированных нарушений приходится на скрытые регистрационные знаки. Комиссия приняла решение рассмотреть на следующем заседании официальные данные выявленных нарушений по установке пластин государственных регистрационных знаков на транспортные средства.

Закон о едином цвете такси был принят региональным парламентом в 2022 году. Согласно документу, кузов легкового такси должен быть белого цвета с полосой из красных и белых квадратов в шахматном порядке. Предприниматели были не согласны с данной нормой, и выразили мнение, что значительная часть бизнеса уйдёт в связи с этим в тень.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.