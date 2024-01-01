Алёна Бронникова Пермь вошла в ТОП-20 городов по количеству забронированного жилья в июне Средняя посуточная аренда загородных домов оказалась выше, чем в Москве Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермь вошла в ТОП-20 российских городов по количеству забронированных квартир и загородных объектов в первой половине июня. Такие данные приводит сервис «Авито Путешествия».

В среднем стоимость посуточной аренды квартиры в городе за этот период составила 2600 руб., цена на загородную недвижимость в среднем составила — 7900 руб. в сутки. При этом квартиры чаще всего бронировали на две ночи, а жильё за городом — на одну.

По информации сервиса, за первую половину июня россияне в целом забронировали 400 тыс. В пятёрку самых популярных по резервированию квартир вошли Санкт-Петербург (доля броней — 9%), Москва (7%), Казань (4%), Сочи и Краснодар (по 3%). Самая длительная продолжительность проживания была зафиксирована в Сочи — на шесть суток.

«Такую популярность городских направлений можно объяснить наличием государственного праздника Дня России. Многие брали пару дней дополнительного отпуска и устраивали себе небольшие каникулы», — прокомментировал руководитель направления Артём Кромочкин.

В сегменте частного жилья дома, дачи, коттеджи и таунхаусы чаще всего бронировали в Казани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Сочи и Тюмени, в среднем — всего на два дня. Это связано с более высокими ценами на аренду и иным сценарием использования, например, для празднования свадеб, юбилеев, проведения корпоративов и др.

Пермь вошла в число самых доступных по цене квартир. Недорогими оказались также квартиры в Челябинске — 2500 руб. за ночь, Иркутске и Тюмени — по 2700 руб. Наиболее высокие цены были в Сочи — 4900 руб., Санкт-Петербурге и Москве — по 4800 руб. Средняя стоимость аренды загородных объектов в Перми оказалась дороже, чем в столице. Так, самыми доступными по цене оказались дома в Казани (4800 руб.), Челябинске (6200 руб.) и Москве (7000 руб.). Самыми дорогими — в Нижнем Новгороде (16400 руб.), Санкт-Петербурге (14500 руб.) и Иркутске (13900 руб.).

В начале июня аналитики отметили рост стоимости аренды загородных домов в Пермском крае. За год этот показатель вырос на 9%, средняя цена за сутки составила 9 тыс. руб.

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