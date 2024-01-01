Алёна Бронникова Сотрудникам полиции Перми представили нового руководителя Алексею Салтыкову предстоит усилить работу по раскрытию тяжких преступлений Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Глава ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов 21 июня представил личному составу УМВД по городу Перми нового руководителя. Как сообщает пресс-служба ведомства, им стал полковник полиции Алексей Салтыков, до этого возглавлявший отдел МВД России «Пермский».

«Новому руководителю предстоит наращивать усилия по ряду ключевых направлений оперативно-служебной деятельности и, прежде всего, активизировать работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет. Более эффективно противодействовать IT-преступности», — рассказали в полиции.

В начале июня начальник Управления МВД по Перми Станислав Кравченко покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Исполняющим обязанности назначили полковника Вадима Стрижкова.

Алексей Салтыков родился в 1977 году, окончил Пермский филиал юридического института МВД РФ, а затем, в 2003 году, Уральскую академию государственной службы. Начинал свою деятельность с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с квартирными кражами оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД г. Перми с 1994 года. За годы службы работал начальником отдела по противодействию незаконному обороту наркотиков УБОП ГУВД Пермского края и ОВД по Кировскому району Перми, главным инспектором инспекции краевого ГУ МВД, руководителем отдела МВД России «Пермский», был удостоен ведомственных наград.





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