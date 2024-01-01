В краевом минздраве опровергли закрытие детской поликлиники Перми В здании сейчас идёт капремонт Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Пользователи соцсетей рассказали, что в здании детской поликлиники ГДКП №1 на ул. Грачева в Перми после ремонтных работ откроется музей, а пациентов якобы переведут в поликлинику на Садовом. Однако в пресс-службе краевого минздрава рассказали, что после ремонта персонал и пациенты вернутся в это здание, сообщает «Рифей».

«После ремонта якобы детскую поликлинику хотят убрать, а вместо нее сделать музей. Тематика музея пока не ясна, да и непонятно, почему музей надо делать именно вместо поликлиники, что другого места нет что ли?» — задались вопросами в соцсетях пермяки.

В минздраве Прикамья пояснили, что все работы завершатся не раньше конца 2024 года — начала 2025 года.

Ремонт в детской поликлинике № 4 в Мотовилихинском районе Перми, которая является филиалом ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая поликлиника № 1», начался в апреле этого года.

Управление капитального строительства Пермского края заключило контракт на капремонт крыши и фасада здания.

После начала работ большую часть персонала перевели в поликлинику по ул. Сакко и Ванцетти, 93а.При этом педиатрический участок микрорайона Висим также перевели на время в поликлинику по ул. Сакко и Ванцетти, 93а, а два участка микрорайона Запруд — в филиал по ул. Лядовской, 127. Врачи остальных педиатрических участков, кабинет инфекционных заболеваний и неотложная медицинская помощь продлил приём пациентов в здании по ул. Грачёва, 12.

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