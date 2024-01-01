В Перми на капремонт закрывают филиал детской поликлиники в Мотовилихе Приём некоторых участков переведён в другие поликлиники Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Детскую поликлинику № 4 в Мотовилихинском районе Перми, филиал ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая поликлиника № 1», с 28 апреля закрывают на капитальный ремонт. Сотрудников планируют временно перевести в здания других подразделений учреждения.

«В целях обеспечения безопасности пациентов и персонала поликлиники, а также сохранения её работоспособности принято решение о временном переведении большей части персонала в поликлинику по ул. Сакко и Ванцетти, 93а, с завтрашнего дня»,— рассказали «Коммерсантъ-Прикамье» в краевом минздраве.

Педиатрический участок микрорайона Висим будет переведён на время в поликлинику по ул. Сакко и Ванцетти, 93а. Два участка микрорайона Запруд переведут в филиал по ул. Лядовской, 127. Врачи остальных педиатрических участков, кабинет инфекционных заболеваний и неотложная медицинская помощь продолжат приём пациентов в здании по ул. Грачёва, 12.

В ведомстве отметили, что договор на проведение капремонта заключён с региональным управлением капитального строительства. В рамках работ будут обновлены крыша и фасад здания.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», в Перми также ведётся строительство ещё одного филиала ГБУЗ ПК «ГДКП № 1» в микрорайоне Садовый. В апреле подрядчик завершил возведение каркаса и приступил к устройству кровли.





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