HeadHunter: 85% пермяков готовы переехать в другой регион к любимому человеку
Почти половина опрошенных готова навсегда покинуть Пермь
Аналитики сервиса HeadHunter спросили пермяков, при каких условиях они готовы переехать жить в другой российский регион. Большинство опрошенных (85% горожан) сообщили, что поедут в любой город вслед за любимым человеком, мужем или женой.
Второе место по популярности среди причин для отъезда заняла работа: 47% опрошенных горожан заявили о готовности перебраться в другой регион, если там будет перспектива высокой зарплаты или карьерного роста.
По данным аналитиков, больше всего склонны поменять планы и релоцироваться молодые люди 25-34 лет. А 54%, то есть каждый второй, из них готовы к переезду и частым командировкам.
Почти половина опрошенных, 45%, готовы навсегда покинуть домашний регион, если придётся.
Напомним, в феврале этого года Пермь возглавила рейтинг городов, жители которых переехали бы в другой регион ради перспективной работы. Согласно исследованию сервиса «Авито Работа», 44% пермяков согласны сменить место жительство ради карьеры. На втором месте был Волгоград (40% его жителей готовы на переезд), на третьем — Екатеринбург (39%). В среднем по стране на переезд ради карьеры согласились бы 32% опрошенных, отказались бы — 46%.
При этом мужчины чаще соглашаются на переезд ради новой работы (40%), чем женщины (26%). Также чаще готовы к смене места жительства руководители среднего звена (45%) и представители рабочих профессий (38%).
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