О готовности к переезду ради карьеры заявили 44% жителей Перми Это первое место в рейтинге российских городов Поделиться Твитнуть

Пермь возглавила рейтинг городов, жители которых переехали бы в другой регион ради перспективной работы. Такой опрос провёл сервис «Авито Работа».

Как пишет «Рифей», согласно исследованию, 44% пермяков согласны сменить место жительство ради карьеры. На втором месте Волгоград (40% его жителей готовы на переезд), на третьем — Екатеринбург (39%). В среднем по стране на переезд ради карьеры согласились бы 32% опрошенных и отказались бы 46%.

При этом мужчины чаще соглашаются на переезд ради новой работы (40%), чем женщины (26%). Также чаще готовы к смене места жительства руководители среднего звена (45%) и представители рабочих профессий (38%).

Всего «Авито Работа» опросило 5 тыс. человек в крупных городах РФ (24% из них были неработающими, 19% работали в сфере квалифицированных рабочих, 17% находились на офисной должности, требующей квалификации, 15% были высококвалифицированными специалистами, занимающиеся умственным трудом).

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