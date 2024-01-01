Пермская пловчиха завоевала «золото» и «бронзу» на Играх стран БРИКС Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Пермячка Кира Манохина завоевала золотую медаль в составе российского квартета в эстафетном плавании 4x100 м на Играх стран БРИКС. Команда в составе Марии Полещук, Алисы Захаровой, Елизаветы Прохоровой и Киры Манохиной показала время 3:43.69 и обошла команды из Бразилии и ЮАР. Об этом сообщили в минспорта региона.

Кира Манохина также завоевала «бронзу» на дистанции 50 м вольным стилем. Девушка показала результат 00:25.64.

Манохина является воспитанницей СК «Олимпия-Пермь», тренируется под руководством Андрея Орехова.

Ранее сообщалось, что прикамские легкоатлеты завоевали две золотые медали на Играх стран БРИКС. Финальный забег на 5 тыс. м с лучшим результатом сезона в России — 13 мин. 20,60 сек. выиграл Владимир Никитин. Он тренируется под руководством Николая Суворова. Лучшей в финальном забеге на 3 тыс. м с препятствиями среди женщин с результатом 9 мин 28,16 сек стала Екатерина Ивонина. Тренируется спортсменка под руководством Сергея Попова.

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