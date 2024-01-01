В Перми в 18 ДТП с участием мотоциклистов пострадали 18 человек Четверо из них несовершеннолетние Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю

С начала 2024 года на территории Перми зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. В этих ДТП 18 человек получили травмы, из них четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

В инспекции отметили, что мототранспорт является средством передвижения повышенной опасности. Мотоциклисты подвержены большему риску, чем автомобилисты. Это самые малозащищённые участники дорожного движения, и при ДТП на них приходится наибольший процент жертв.

Только строгое соблюдение ПДД обеспечит безопасность участников дорожного движения на мототранспорте.

В ГАИ отметили, что регулярно проводят профилактическую работу с водителями мотоциклов, напоминают о необходимости строго соблюдать скоростной режим, отказаться от маневрирования между автомобилями в потоке транспортных средств и движения между полос.

«Управлять мототранспортом необходимо в мотошлеме, и не перевозить пассажиров без него», — добавили в ГИБДД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.