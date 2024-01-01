В Троицу и днём ранее в Перми будет изменено движение транспорта Поделиться Твитнуть

В связи с религиозным праздником Троица в Перми 22 и 23 июня вводятся временные изменения в работе общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В частности, вводятся временные остановочные пункты автобусов у городских кладбищ: у Южного — для всех маршрутов, курсирующих по Южной дамбе при следовании в Мотовилихинский район, у кладбища «Банная гора» — для маршрутов № 22, 23, 32 и 58, следующих в обоих направлениях.

Кроме того, традиционно увеличивается количество рейсов на маршруте № 46 «Северное кладбище — Пермский академический Театр-Театр». Актуальное расписание можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

Троица входит в число двенадцати главных церковных событий и считается самым важным событием после Пасхи и Рождества Христова. Троицу еще называют Пятидесятницей, так как она отмечается на пятидесятый день после Пасхи. В 2024 году дата празднования приходится на 23 июня, поскольку Пасху отмечали 5 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.