В Перми осудят водителя большегруза, по вине которого у ТЦ «Шоколад» погибла женщина Ей в голову прилетел кусок тротуарной плитки Поделиться Твитнуть

Прокуратурой Пермского края утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении водителя большегруза VOLVO. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 10 сентября 2023 года шофёр автопоезда, принадлежащего транспортной компании Челябинска, при совершении разворота на проезжей части ул. Героев Хасана в Перми напротив ТЦ «Шоколад», наехал на бордюрный камень. Из-за этого у полуприцепа большегруза разорвалось колесо, фрагмент тротуарной плитки вылетел и, пролетев значительное расстояние через всю парковку, попал в голову стоявшей у магазина женщины. Пострадавшую госпитализировали, но через две недели от полученной травмы она всё же скончалась.

Эксперты установили, что водитель проявил небрежность при управлении автопоездом и грубо нарушил правила дорожного движения.

Уголовное дело будет рассматривать Свердловский районный суд Перми.

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