Елена Синица Скончалась пермячка, которой в голову прилетел кусок бордюра у ТЦ Происшествие случилось 10 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми скончалась женщина, пострадавшая в результате несчастного случая у ТЦ «Шоколад». Как сообщали очевидцы, в женщину со стороны дороги прилетел тротуарный камень.

В МВД поясняли, что водитель проезжавшего грузовика разворачивался и наехал на бордюрный камень. Фрагмент плитки вылетел из-под колес и попал в голову 38-летней женщине. С тяжёлыми травмами женщину доставили в больницу.

В медучреждении она находилась в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких. Из-за травмы мозга нарушилась работа сердечно-сосудистой системы, сообщает портал 59.ru со ссылкой на родственников пострадавшей. Утром 26 сентября женщина скончалась.

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