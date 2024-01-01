Пермская телебашня включит художественную подсветку в День памяти и скорби Поделиться Твитнуть

В День памяти и скорби 22 июня главная пермская телевизионная башня включит архитектурно-художественную подсветку и окрасится в цвета Вечного огня. В память о годовщине начала Великой Отечественной войны подсветка будет работать с 22:00 22 июня до часу ночи 23 июня. Об этом сообщили в пермском РТПЦ.

В акции примут участие башни и мачты РТРС в Брянске, Благовещенске, Воронеже, Великом Новгороде, Грозном, Иркутске, Кызыле, Краснодаре, Майкопе, Нижнем Новгороде, Нальчике, Новосибирске, Омске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Ярославле и других городах.

Пермская телебашня имеет высоту 275 м и по этому параметру занимает третье место в России, после Останкинской и Питерской. Она была построена в декабре 2016 года за 386 млн руб.

В 2018 году на телебашне заработала динамическая подсветка. С декабря того же года с телебашни транслируются 20 цифровых эфирных телеканалов Первого и Второго мультиплекса для 1,2 млн жителей Перми и Пермского края.

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