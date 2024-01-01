Алёна Бронникова В законодательство Пермского края ввели норму о «депутатах-иноагентах» Изменения введены в соответствии с федеральным законом Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

На пленарном заседании заксобрания Пермского края 20 июня был рассмотрен законопроект о внесении в региональный закон «О статусе депутата Законодательного собрания» поправок в части досрочного прекращения полномочий депутата. Документ был поддержан в двух чтениях.

Согласно предлагаемым изменениям, полномочия депутата регионального парламента могут быть прекращены в связи с приобретением им статуса иностранного агента. Этой нормой краевой закон приводится в соответствие с федеральным законодательством.

Ранее законопроект получил одобрение на заседаниях комитетов краевого заксобрания. На комитете по бюджету у депутатов возникли вопросы о сроках принятия решения по лишению депутата полномочий с момента включения его в реестр иноагентов и о механизме его восстановления в случае исключения из реестра.

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