Законопроект о «депутатах-иноагентах» вызвал споры в Заксобрании Прикамья Депутаты заинтересовались сроком прекращения полномочий в случае включения в реестр иноагентов Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

На заседаниях комитетов Заксобрания Пермского края депутаты рассмотрели законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с приобретением им статуса иностранного агента. Изменения в региональный закон «О статусе депутата Законодательного собрания» вносятся в соответствии с требованием федерального законодательства.

Законопроект вызвал споры на заседании комитета краевого ЗС по бюджету 19 июня. Депутаты заинтересовались сроками лишения депутата полномочий после включения его в реестр иноагентов и механизмом его восстановления в случае исключения из реестра.

Консультант государственно-правового управления заксобрания Никита Головин пояснил, что включение в реестр иностранных агентов осуществляется министерством юстиции, а оспаривание проходит в судебном порядке. Включение депутата в реестр становится основанием для прекращения его полномочий, соответствующее решение принимается Законодательным собранием.

«Если человек оспаривает? Просто кого-нибудь включили по беспределу, всё может быть, а на следующий день Законодательное собрание лишило полномочий. А потом он в суде восстановился. Заксобрание сможет восстановить его?» — спросил депутат Вагаршак Сарксян.

Головин ответил, что в ЗС может быть поднят вопрос о восстановлении статуса депутата. Глава КСП Александр Белых добавил, что парламент не проводит внеочередное заседание для лишения депутата полномочий, и у включённого в реестр иноагентов депутата есть время обратиться в суд.

«Меня всё-таки технология восстановления статуса интересует. Мы в Законодательном собрании проголосовали статус снять. После этого состоялся суд, где человек доказал, что он ошибочно был включён в реестр иностранных агентов. Затем он обращается к нам за восстановлением статуса. У Законодательного собрания право-то восстановить статус депутата есть, или он в выборах снова должен принять участие?» — поинтересовался депутат Илья Шулькин.

Председатель комитета Елена Зырянова отметила, что депутат может предупредить коллег: «Этот человек, которого включили в реестр, должен со своими коллегами перед голосованием поговорить. У него вообще-то язык есть».

Сарксян вернулся к обозначению сроков, которые необходимы депутату, включённому в реестр иноагентов, для оспаривания решения в суде. Он привёл в пример норму о лишении депутата полномочий в случае его отсутствия на заседаниях в течение полугода. «Нельзя надеяться на язык и разумность других коллег. Полгода вполне достаточно. Я же не против этого закона, а просто говорю, что должен быть механизм дать человеку время», — подчеркнул он.

Головин обратил внимание, что вся процедура с оспариванием и вступлением в силу судебных актов регулируется на федеральном уровне и не входит в полномочия краевого заксобрания. Зырянова сообщила, что в основе всего процесса лежит федеральный закон, поэтому при необходимости инициативу краевого парламента можно внести в Госдуму. Она также предложила проработать вопрос со специалистами в рабочем порядке.

«Сама процедура приведения в соответствие с федеральным законодательством предполагает дублирование тех положений, которые в федеральном законодательстве закреплены. Речь идёт про основание и про то, что решение принимается самим законодательным органом субъекта. Все остальные вещи не могут быть включены в рассматриваемый законопроект, который направлен именно на приведение в соответствие с федеральными нормами», — повторил Головин.

По итогам рассмотрения законопроекта на комитете по бюджету депутаты приняли решение рекомендовать Законодательному собранию принять документ на ближайшем пленарном заедании в первом чтении. При этом депутаты остальных комитетов проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях.

Документ был внесён в ЗС группой депутатов в мае. Поправки устанавливают норму, согласно которой полномочия депутата регионального парламента могут быть прекращены в связи с получением им статуса иностранного агента.





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