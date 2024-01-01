В законодательстве Пермского края появится норма о «депутатах-иноагентах» Законопроект рассмотрят в июне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

От группы депутатов в ЗС Пермского края поступил законопроект, который вносит поправки в региональный закон «О статусе депутата Законодательного собрания» в части досрочного прекращения полномочий депутата. Эти изменения — требование федерального законодательства. Об этом сообщает telegram-канал краевого парламента.

Поправки устанавливают норму, согласно которой полномочия депутата регионального парламента могут быть прекращены в связи с приобретением им статуса иностранного агента.

Законопроект, как ожидается, будет рассмотрен на заседании краевого парламента в июне.

Напомним, в мае парламент Пермского края поддержал законопроект о внесении изменений в краевое законодательство в сфере избирательного права. Он запрещает иноагентам участвовать в выборах всех уровней. Теперь они не смогут быть кандидатами, наблюдателями, доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений. Участие в выборах станет возможным только в случае лишения кандидата статуса иностранного агента.

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