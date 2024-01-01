Иноагентам в Прикамье запретили участвовать в выборах Поправки внесены в соответствии с федеральным законодательством Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Парламент Пермского края поддержал законопроект о внесении изменений в краевое законодательство в сфере избирательного права. Инициатива была внесена региональной избирательной комиссией в соответствии с федеральным законодательством.

В мае в России ввели запрет для иноагентов участвовать в выборах всех уровней. Они не смогут быть кандидатами, наблюдателями, доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений. Участие в выборах станет возможным только в случае лишения кандидата статуса иностранного агента.

Поправками также вводятся предельные размеры расходования средств, которое может осуществляться до регистрации кандидатов и списков кандидатов, на уровне 30% от предельного размера избирательного фонда. Также уточняются: срок подачи заявок для аккредитации представителей СМИ, порядок голосования избирателей, которые находятся под стражей за пределами избирательного округа, и ряд других изменений.

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