Рост цен на бензин в Прикамье ускорился Литр АИ-98 подорожал сразу на 40 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя стоимость автомобильного топлива в Пермском крае за прошедшую неделю выросла на 17 коп. и составила 56,06 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата об объёме производства нефтепродуктов с 11 по 17 июня. За предыдущую неделю рост составлял 15 коп.

Согласно опубликованной информации, стоимость одного литра АИ-92 выросла на 14 коп. и составила 51,69 руб., АИ-95 — на 13 коп., до 56,20 руб. Дизельное топливо выросло в цене на 12 коп., до 65,96 руб. Литр бензина марки АИ-98 теперь на 40 коп. дороже — за 71,04 руб.

Среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край продолжает лидировать по ценам на все виды топлива, кроме АИ-98. Эта марка по-прежнему самая дорогая в Ульяновской области.

За неделю с 11 по 17 июня изменение цен на бензин было зафиксировано в 67 субъектах РФ. Значительнее всего цены выросли в Республике Коми (+1,4%). Снижение было отмечено в пяти регионах. Наиболее чувствительным оно оказалось в Республике Бурятия (-0,3%) и Саратовской области (-0,2%).

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