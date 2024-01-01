Алёна Бронникова Стоимость бензина в Пермском крае за неделю выросла на 15 копеек Цены на топливо изменились ещё в 63 регионах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя стоимость автомобильного топлива в Пермском крае за прошедшую неделю выросла на 15 коп. и составила 55,89 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата об объёме производства нефтепродуктов с 4 по 10 июня.

Согласно опубликованной информации, стоимость одного литра АИ-92 выросла на 16 коп. и составила 51,55 руб., АИ-95 — на 80 коп. до 56,07 руб. Дизельное топливо выросло в цене на 3 коп. до 65,84 руб. Литр бензина марки АИ-98, как и неделей ранее, можно было приобрести за 70,64 руб.

Среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край продолжает лидировать по ценам на все виды топлива, кроме АИ-98. Эта марка оказалась самой дорогой в Ульяновской области.

За неделю с 4 по 10 июня изменение цен на бензин было зафиксировано в 64 субъектах РФ. Значительнее всего цены выросли в Костромской и Орловской областях (+0,6%). Снижение было отмечено в пяти регионах. Наиболее чувствительным оно оказалось в Чечне и Севастополе (-0,2%).





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