В Пермском крае вновь выросли цены на топливо Регион продолжает удерживать лидерство в ПФО по дороговизне бензина и солярки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Росстата, за неделю с 27 мая по 3 июня цена за один литр топлива в российских регионах в среднем выросла с 55,23 руб. до 55,37 руб.

В Пермском крае литр бензина на заправках за это время подорожал с 55,56 руб. до 55,74 руб.

На сегодняшний день Прикамье по-прежнему в лидерах по ценам на топливо среди регионов Приволжья. В среднем по ПФО цена литра бензина составила 53,74 руб. (неделю назад она была 53,63 руб.).

Если говорить о различных марках, то литр АИ-92 в Пермском крае вырос до 51, 39 руб. (неделю назад был 51,24 руб.), АИ-95 — 55,90 руб. (был 55,75 руб.), а АИ-98 подорожал до 70,64 (был 70,24 руб.) за литр. Дизельное топливо тоже выросло в цене - до 65, 81 руб., хотя неделю назад была 65,70 руб. за литр.

В целом за неделю изменение цен на бензин было зафиксировано в 70 субъектах РФ, более всего – в Ямало-Ненецком автономном округе +1,0%.

Снижение цен на бензин автомобильный было отмечено в Республике Тыва (-0,3%) и Севастополе (-0,1%).

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