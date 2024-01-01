В краевой столице открылась Всероссийская конференция «Госзакупки Пермь-2024» Она будет проходить в течение двух дней Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В большом зале Филармонии состоялось открытие Всероссийской конференции «Госзакупки Пермь-2024». Организаторами выступили краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок при поддержке регионального правительства и АО «Сбербанк-АСТ». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На встречу приехали более 500 участников контрактной системы из 24 регионов страны. Это и руководители профильных ведомств, и уполномоченные органов и учреждений, и эксперты в сфере закупок, и заказчики Пермского края регионального и муниципального уровня.

На пленарном заседании с приветственным словом выступил глава Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, система госзакупок и её прозрачность играют важную роль в экономике региона и России в целом.

Он отметил, что краевые власти активно взаимодействуют со всеми участниками процесса, в том числе с ФАС, а система госзакупок позволяет эффективно строить социальные объекты, инфраструктурные объекты и выполнять обязательства власти перед жителями региона.

Кроме того, госзакупки важны и в плане обеспечения рынков сбыта для субъектов малого и среднего предпринимательства, технологического суверенитета и создания возможности для прикамских предприятий создавать новые конкурентоспособные товары, работы и услуги.

«В рамках конференции будут подняты вопросы организации госзакупок в сфере оказания медицинских услуг и товаров. Кроме того, обсудят темы, связанные с взаимодействием, обменом региональными практиками. Нам также есть чем поделиться. Мы как регион нацелены на постоянное совершенствование системы государственных и муниципальных закупок. Реализовали механизм централизованной экспертизы закупаемых товаров, работ и услуг. А также централизовали государственные и муниципальные закупки, что позволило увеличить экономию от торгов, сократить трудозатраты, а также минимизировать нарушения при проведении закупочных процедур. Помимо этого, процесс закупок в Пермском крае полностью цифровизирован посредством региональной информационной системы», — рассказал Махонин.

Как рассказал присутствующий на конференции заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, в сфере госзакупок постоянно идёт совершенствование и проводятся реформы.

«Пермский край всегда был одной из главных площадок, где все новации сначала проверялись, а затем масштабировались по всей стране. К ним, безусловно, относится и развитие контрактной системы», — отметил Лавров.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Прикамья Алексей Зарубин отметил, что в субъектах РФ сегодня уже накоплен большой опыт осуществления закупок и межрегиональных мероприятий. И это открывают возможности для обмена лучшими практиками и профессиональным мнением.

По данным министра, в 2023 году объём государственных и муниципальных закупок в Пермском крае составил порядка 160 млрд руб., а общая экономия по ним — почти 6 млрд руб.

В течение двух дней участники конференции будут обмениваться опытом и перспективными идеями развития закупочной деятельности с рассмотрением наиболее актуальных и проблемных тематик контрактной сферы и механизмов их решения.

С докладами выступят представители Минфина России, Федеральной антимонопольной службы, Федерального казначейства, ведущие эксперты России, а также федеральные и региональные контролёры в области закупок. Они расскажут о предстоящих перспективах развития контрактной системы и новых цифровых решениях ЕИС и познакомят слушателей с актуальной практикой правоприменения при реализации ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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