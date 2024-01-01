На месте бывшего киноцентра «Премьер» в Перми могут построить 25-этажку Опубликован проект приказа о КРТ на улице Куйбышева Поделиться Твитнуть

зона КРТ на ул. Куйбышева в Перми

Министерство строительства Пермского края

Краевым министерством строительства опубликован проект приказа о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки по ул. Куйбышева в Свердловском районе Перми. Речь идёт об участке площадью 13,39 га, расположенном вдоль ул. Куйбышева от ул. Механошина до ул. Белинского.

Как сообщили в ведомстве, теперь представители министерства и администрации Перми могут начать подготовку к проведению собраний собственников многоквартирных жилых домов, которые не были признаны аварийными, но находятся в зоне комплексного развития территории, по вопросу голосования о включении домов в границы КРТ.

Всего на участке сейчас 29 многоквартирных домов, из которых 16 признаны аварийными (это дома по адресам: ул. Куйбышева, 55, 57, 60а, 67, 68, 70, 71, 73, 76, 78 и 80/3; ул. Пионерская, 7а; ул. Глеба Успенского, 8, 13 и 15; ул. Седова, 11) и 13 неаварийных зданий (ул. Куйбышева 59, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 72, 74 и 80; ул. Седова, 6, 8 и 9; ул. Пионерская 5а и 15). Кроме того, здесь расположены 42 объекта капстроительства нежилого назначения, в том числе здание на ул. Пионерской, 17а (киноцентр «Премьер»).

В рамках КРТ на участке предполагается строительство новых жилых домов переменной этажности (от пяти до 25 этажей) общей площадью около 250 тыс. кв. м. За счёт средств инвестора здесь также планируется строительство трёх детских садов на 100 мест каждый, возведение и переустройство инженерных сетей.

Предельный срок реализации проекта составит 12 лет с момента заключения договора.

В минстрое напомнили, что сейчас в стадии реализации уже находится договор о КРТ на ул. Плеханова. В мае был заключён договор о комплексном развитии территории ДКЖ.

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