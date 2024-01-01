«Пермгорэлектротранс» за год заработал 1,8 млрд рублей И вышел на кассовую прибыль Поделиться Твитнуть

В 2023 году общая выручка МУП «Пермгорэлектротранс» составила 1,835 млрд руб. Это больше почти на 350 млн руб., чем в 2022 году (1,491 млрд). Общие затраты предприятия, без учёта расходов на подвижной состав (он приобретался по иным статьям бюджета), составили 1,834 млрд руб. «Таким образом предприятие вышло на кассовую прибыль в размере 0,3 млн руб.», — сообщили в городском департаменте транспорта.

В прошлом году «Пермгорэлектротранс» понёс затраты на устройство отстойно-разворотной площадки для электробусов на сумму 4,5 млн руб. За счёт выделенных субсидий были приобретены 16 электробусов и 4 зарядные станции. Перевозчик приступил к обслуживанию нового маршрута №81 «Микрорайон "Погода" — Станция Пермь II».

В ведомстве напомнили, что предприятие обслуживает все трамвайные маршруты города и 10 автобусных — практически перевозит около 30% всех городских пассажиров. В прошлом году пассажиропоток на трамваях, автобусах и электробусах муниципального перевозчика составил 65,4 млн человек. Это на 16 млн больше, чем в 2022 году.









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