В Перми на улице Пушкина загорелась кровля магазина товаров для праздника По предварительным данным, никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ГУ МЧС России по Пермскому краю

В среду, 19 июня, в Перми в 12:12 загорелась деревянная обрешётка кровли административного здания по ул. Пушкина, 17а, в котором находится магазин товаров для праздников и кофейня Coffee king.

Сейчас на месте работают 37 огнеборцев и 7 единиц техники МЧС России. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Огнеборцы локализовали пожар в 12:39. Огнём было охвачено 25 кв. м. Что послужило причиной пожара, не уточняется. Судя по видеозаписи, опубликованной пресс-службой ведомства, огонь распространился только по крыше здания.

Рядом с этим зданием справа находится Центр городской культуры (ул. Пушкина, 15), а слева — киоск, где продают овощи и фрукты, и аптека, напротив через дорогу — главный корпус Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

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