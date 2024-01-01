В ходе СВО погиб худрук фольклорного ансамбля «Рябинушка» из Пермского края Похоронят Сергея Ширинкина 19 июня Поделиться Твитнуть

Сергей Ширинкин

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Около месяца назад, 23 мая, в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Юсьвы Пермского края Сергей Ширинкин, об этом сообщили в Юсьвенской администрации и выразили глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Сергей Валентинович родился 12 марта 1962 года. Окончил Пермское училище культуры по специальности "руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов". Начинал работать хормейстером народного ансамбля песни и танца при Юсьвинском РДК. Сергей Ширинкин стоял у истоков зарождения группы «Старики», был художественным руководителем коллектива. Также много лет был художественным руководителем фольклорного ансамбля «Рябинушка». В последние годы работал в Кудымкаре в культурно-досуговом центре с ветеранским коллективом.

Церемония прощания состоится в Юсьвинском культурно-досуговом центре 19 июня с 10.00. Траурный митинг начнётся в 12.00.

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