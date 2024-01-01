В Перми ветеранам СВО помогут найти работу Соискателям предложат несколько сотен вакансий Поделиться Твитнуть

В Перми пройдёт ярмарка вакансий для ветеранов специальной военной операции. Как сообщает краевой филиал фонда «Защитники Отечества», мероприятие состоится 20 июня в Доме офицеров.

Ветераны СВО смогут выбрать подходящую работу из нескольких сотен вакансий, предложенных не только на территории Пермского края, но и России в целом. Информация предоставляется в рамках проекта «Работа в России». Как отметил руководитель филиала Константин Строгий, работа необходима бойцам для более быстрой адаптации в мирной жизни.

«Нам важно предложить ветеранам максимальный спектр рабочих мест, чтобы они могли выбрать удобный для себя режим работы, степень транспортной доступности, уровень заработной платы. Не менее важно дать нашим героям СВО возможность получения образования, повышения своей квалификации или получения новой профессии. И мы также предоставляем такую возможность», — рассказал Строгий.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае открылся в столице региона в прошлом году. Его основной целью является персональное сопровождение ветеранов СВО, членов семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Организация также оказывает содействие в получении полагающихся мер поддержки, лекарств, психологической помощи, санаторно-курортного лечения и пр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.