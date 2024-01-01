В Прикамье после ЧП с упавшей на двух женщин остановкой следователи проводят проверку
Одну из пострадавших увезли в реанимацию
В Березниках следователи СУ СКР по Пермскому краю устанавливают обстоятельства инцидента, который произошёл н остановке 15 июня, когда на двух женщин обрушилась металлическая конструкция остановочного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас следователи проводят по этому факту. По её результатам может быть возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
По предварительным данным, ЧП произошло днём 15 июня на улице Аникина в Усолье. Из-за порывов ветра на двух женщин 59- лет и 72- лет обрушились металлические конструкции остановочного комплекса. Пострадавшие с различными травмами доставили в больницу.
Напомним, в тот день на север Прикамья обрушился сильный ливень со шквалистым ветром, скорость которого достигала 25 м/с. Металлическую остановку общественного транспорта порывом ветра вырвало из земли вместе с кусками цемента.
Местные СМИ сообщали, что одной женщине после ЧП сделали срочную операцию, и она сейчас находится в реанимации. Состояние второй пострадавшей средней тяжести.
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