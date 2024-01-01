Ураган в Прикамье опрокинул на двух женщин автобусную остановку Одна из пострадавших находится в реанимации Поделиться Твитнуть

В Усолье Пермского края во время урагана серьёзно пострадали две женщины. Об этом сообщает местный телеканал «Своё ТВ».

ЧП случилось 15 июня, когда на север Прикамья обрушился сильный ливень со шквалистым ветром, скорость которого достигала 25 м/с. Известно, что на пострадавших упала металлическая остановка общественного транспорта, которую порывом ветра вырвало из земли вместе с кусками цемента.

Отмечается, что одной женщине была сделана срочная операция, и она сейчас находится в реанимации. Состояние второй пострадавшей средней тяжести, её тоже госпитализировали.

Ранее сообщалось, что ураган в прошлую субботу в Усолье, Березниках, Чердынском и Красновишерском городском округах и Александровском муниципальном округе оставил без света сотни жителей. К 17 июня энергетики восстановили более 10,5 км воздушных линий, сняли с проводов ЛЭП 128 поваленных шквалом деревьев, устранили 186 обрывов, заменили 19 опор.

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