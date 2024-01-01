Из-за ветра и сильных гроз на севере Прикамья произошло 186 обрывов проводов Энергетики восстановили более 10,5 км воздушных линий Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт»

Энергетики «Пермэнерго» отчитались об устранении аварий, спровоцированных непогодой на севере Пермского края. Речь идёт о шквалистом ветре, сильных ливнях и граде, которые привели к многочисленным обрывам проводов.

Технологические нарушения произошли в Березниках, Чердынском и Красновишерском городском округах и Александровском муниципальном округе.

С 12 по 17 июня в аварийно-восстановительных работах практически круглосуточно были задействованы 68 человек и 15 единиц спецтехники.

Энергетики восстановили более 10,5 км воздушных линий, сняли с проводов ЛЭП 128 поваленных шквалом деревьев, устранили 186 обрывов, заменили 19 опор.

Пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт»

Работу энергетиков на линиях электропередачи, проходящих по лесистой местности, существенно осложняли упавшие на дорогу деревья. В ряде случаев это делало невозможным передвигаться на транспорте, и бригадам приходилось добираться к месту порыва пешком.

«Аварийные бригады до сих пор работают по локальным отключениям в сети 0,4 кВ», — добавили в пресс-службе «Пермэнерго».

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