Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми объявлена программа клуба Дягилевского фестиваля В перформативной программе – 11 премьер Поделиться Твитнуть

На сайте Дягилевского фестиваля опубликовано расписание клубной программы фестиваля 2024 года. В программе перформансов — 11 премьер, большинство из них создано командой Саши Шумилина и Дарины Чирковой «немхат».

Каждый фестивальный день, с 20 по 29 июня, в фойе частной филармонии «Триумф» в любое время начиная с 12:00 можно будет стать зрителем медиаспектакля Дарины Чирковой «Бесконечная природа» (12 +) — партиципаторной инсталляции с участием комнатных и тепличных растений, в которой человек является ключевым художественным медиумом. К растениям подключён чувствительный датчик, который способен улавливать вибрации растений и преобразовывать их в звучание, доступное человеческому слуху.

Каждый фестивальный вечер с 20:00 до 22:00 на набережной Перми (координаты: 58.019627, 56.244914) будет проходить саунд-спектакль «Между нами вода» (16 +). Авторы — Вадим Мустаев и Владимир Нечаев — предлагают зрителю занять удобное место у реки и прослушать один аудиотрек. Чтобы погрузиться в перформативную практику наблюдения за движением солнца, воды, за жизнью на берегах и за своими мыслями, нужно взять с собой наушники и заряженное мобильное устройство с доступом к интернету.

Каждый день в течение фестиваля в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 в цветочном пространстве «Моно» будет проходить спектакль для одного зрителя «Трактат о себе» (18 +), режиссёр — Саша Шумилин, драматург — Дарина Чиркова, видеоинсталляция — Kymatic Ensemble). Британский композитор-авангардист Корнелиус Кардью (1936 — 1981) написал своё самое знаменитое произведение — «Трактат» — как максималистский манифест свободы от всяких форм. «Трактат» состоит из 193 страниц, на каждой — графический чертёж, состоящий из геометрических фигур и линий. Автор не даёт никаких инструкций, как исполнять это сочинение и какие источники звука следует использовать.

Спектакль для одного зрителя «Трактат о себе» — это практический опыт по освоению опуса Корнелиуса Кардью. Посетителю предлагается взять партитуру Кардью и исполнить её по определенной драматургии с помощью звуковых сигналов, полученных от прикосновений к разным материалам и предметам. Таким образом, каждое прочтение «Трактата» Кардью окажется глубоко индивидуальным, а каждый посетитель создаст новое сочинение. В финале спектакля посетитель получит аудиозапись произведения, которое он исполнил.

21 июня в 01:00 (ночь с 20 на 21 июня) в частной филармонии «Триумф» будет представлен итог работы Танцевальной лаборатории, которая проходит в Перми 16 — 20 июня, — перформанс «Медленный балет на фоне пейзажа» (18 +). Хореограф Евгений Калачёв вместе с участниками занятий создаст site-specific перформанс — диалог танцовщиков с природными и искусственно созданными пейзажами улицы Ленина.

24 июня в 16:00 и в 19:00 на территории предприятия «Сибур-Химпром» состоится музыкальный спектакль-променад «Голос завода» (18+). В основе сюжета — диалог «инженера» и «художника». Зрители в сопровождении артистов Пермского ТЮЗа путешествуют по заводу и исследуют, как искусство и производство взаимодействуют друг с другом, как индустриальный вайб служит источником вдохновения для художников, а технические специалисты находят нестандартные творческие решения производственных задач. Режиссер спектакля Михаил Патласов — лауреат «Золотой маски». В финале променада исполняется симфония, рождающаяся из разнообразных звуков завода по замыслу композитора Олега Гудачева.

С 24 по 27 июня в 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00 в арт-пространстве «Квартира» Аптеки Бартминского будет проходить спектакль-playbook Полины Кардымон «Общее место» (18 +). Все события, персонажи и декорации помещены в бумажную книгу; на её страницах размещаются тактильно ощутимые тропы, которые зритель может прочувствовать от прикосновений к книге.

26 июня в 23:59 в частной филармонии «Триумф» пройдёт медиаспектакль «Проливной дождь» (18 +), режиссёр — Анастасия Королёва, медиа — Даниил Михалев, звук — Симон Дюбуа, текст — Дарина Чиркова, перформер — Павел Бучмей. В спектакле шум становится выражением физической и психологической близости с другими людьми и способом уйти от одиночества. «Проливной дождь» — это монолог пианиста, в котором звучание рояля облекается в слова, обозначающие важные для каждого чувства и феномены.

26, 27 и 28 июня в 3:00 (три часа ночи!) в Пермском художественном училище будет демонстрироваться сайт-специфик спектакль Саши Шумилина, Дарины Чирковой и композитора Андрея Платонова «Вечный свет» (18 +). Его тема — видимость и невидимость как феномены человеческого внимания и в то же время световые эффекты. Главным языком, на котором говорит спектакль, становится свет. Театральная компания «немхат» провела эксперимент: выбрала 10 молодых перформеров и попросила их определить 10 важных слов, без которых не может существовать человек. Драматургическую основу спектакля составили эпизоды, в которых перформеры размышляют об этих важных словах с помощью света, видимого и невидимого. Куратор световой партитуры — Пётр Стабровский.

27 июня в 22:00 в частной филармонии «Триумф» — перформанс с искусственным интеллектом «Посмотрите на лицо» (16 +), режиссёр — Саша Шумилин, нейросеть и звук — Андрей Платонов. Скрытая камера смотрит в лица людей, стоящих перед «Мадонной Литтой» Леонардо да Винчи в Эрмитаже — таков короткий документальный фильм «Взгляните на лицо» Сергея Соловьева и Павла Когана. Перформанс с искусственным интеллектом «Посмотрите на лицо» — оммаж этой картине.

28 июня в 22:00 в частной филармонии «Триумф» музыкально-поэтический перформанс «Орфей. Между молчаньем и речью» (18 +), автор идеи и актриса — Александра Листопадова, композитор, live-электроника — Сергей Полтавский. В основу перформанса легли стихотворения и проза Марины Цветаевой, выдержки из её переписки с Борисом Пастернаком и Райнером Мария Рильке, отрывок из поэмы «Крысолов» и отрывки из эссе «Искусство при свете совести».

В тот же день в 23:59 в «Музее пермских древностей» пройдёт звуковой эксперимент «Естественный рейв» (18 +). С одной стороны, это танцевальная вечеринка, а с другой — перформативная практика, в которой посетители участвуют в создании рейва нового формата. В основе партитуры — музыка камней, записанная сверхчувствительным микрофоном. Участники события могут двигаться или лежать, наблюдать или закрыть глаза, главное — слушать, как звучат тысячелетние камни и наши касания о землю.

Кроме того, в клубной программе — кинопросмотры (европейская классика и авангард), лекции Ярослава Тимофеева, Гюляры Садых-заде, Алексея Парина, Богдана Королька и других экспертов, мастер-классы и камерные концерты. Каждый день начинается с йоги и распевки.

Все клубные события бесплатны, но на большинство перформансов нужна регистрация.

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