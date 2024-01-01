Зарина Ситдикова На внеплановое расселение жителей двух аварийных домов Перми выделено 50 млн рублей Средства направлены из резервного фонда городской администрации Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Из резервного фонда администрации Перми для ускорения процесса расселения жителей аварийных домов по ул. Репина, 3 и ул. Танкистов, 37 выделено 50 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В начале июня в отношении этих объектов городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС ввела режим повышенной готовности. Это произошло из-за резкого ухудшения технического состояния несущих конструкций домов. При этом ранее по каждому объекту прошли судебные процессы — прокуратура добилась досрочного расселения жителей, поскольку первоначальные сроки предоставления благоустроенного жилья или выплаты компенсации гражданам были сдвинуты на более поздние годы.

По данным мэрии, уже сейчас жители аварийных домов по ул. Репина, 3 и ул. Танкистов, 37 могут обращаться в управление жилищных отношений администрации Перми с заявлением на получение денежного возмещения или на переселение в новое жилое помещение. Проконсультироваться по данному вопросу можно по тел.: 207-50-19, 207-50-59.

В мэрии также добавили, что приняли решение в ближайшее время снести аварийный дом по ул. Генерала Доватора, 34. Для безопасности на объекте будет установлено ограждение и ограничен доступ посторонних лиц.

«Дом включён в региональную адресную программу по переселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025-2030 годы. Соответственно, за собственниками сохранено право на получение денежного возмещения в сроки, установленные указанной программой, даже если дом будет снесён», — добавили в городской администрации.

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