Зарина Ситдикова В Прикамье за неделю более чем в полтора раза снизилась заболеваемость коронавирусом В основном инфекция выявляется у жителей региональной столицы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье с 10 по 16 июня коронавирусная инфекция подтвердилась у 464 человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

По данным ведомства, 57% от общего числа заболевших COVID-19 в регионе проживают в Перми. Всего в краевом центре зарегистрировано 265 случаев инфицирования.

На предыдущей неделе, напомним, коронавирусная инфекция была выявлена у 794 жителей Прикамья. Это был самый большой показатель среди регионов Приволжского федерального округа.

Как и ранее, в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон». В Роспотребнадзоре отметили, что последние три месяца в Пермском крае фиксируется только этот штамм коронавируса.

Всего с начала пандемии в Прикамье было выявлено 509 433 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За всё время лабораториями Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае и других медицинских организаций региона проведено 7,525 млн исследований на коронавирус.

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