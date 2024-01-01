Алёна Бронникова За неделю были госпитализированы 113 жителей Прикамья с коронавирусом Два человека умерли Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермском крае с 3 по 9 июня 113 человек были госпитализированы с коронавирусом — это самый большой показатель по Приволжскому федеральному округу. Информация опубликована в еженедельной сводке федерального оперштаба.

За неделю COVID-19 был выявлен у 794 человек, двое скончались. Неделей ранее заболевание выявили у 702 человек, рост показателя составил 13,1%. Краевой Роспотребнадзор сообщает, что за последние три месяца в 100% случаев у заболевших коронавирусом в Прикамье выявляют штамм «омикрон».

В целом по России показатель заболеваемости снизился по сравнению с предыдущим периодом на 6,5%. Рост инфицирования отмечен в 26 регионах, из них в 13-ти уровень заболеваемости оказался выше среднего по стране. За неделю умерли 44 человека. Количество госпитализаций в сравнении с предшествующей неделей уменьшилось на 11,3%. Количество выздоровевших оказалось на 10% меньше.

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